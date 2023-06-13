Англія

У іспанського голкіпера є усна домовленість щодо нової угоди з "червоними дияволами".

Контракт воротаря збірної Іспанії Давіда Де Хеа з Манчестер Юнайтед спливає цього літа, проте, судячи з минулого коментаря головного тренера Еріка тен Гага та інформації у ЗМІ, всі сторони мають намір укласти між собою нову угоду.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, клуби з Саудівської Аравії добре знають про те, що у 32-річного іспанця та керівництвом "червоних дияволів" існує усна домовленість щодо нового контракту, проте саудити не залишають спроб "спокусити" зіркового голкипера на переїзд у свою країну.

При цьому стверджується, що, незважаючи на вербальну домовленість з Де Хеа щодо продовження контракту, Манчестер Юнайтед, як і раніше, знаходиться в пошуках нового воротаря на трансферному ринку.

У цьому сезоні Давід Де Хеа провів за МЮ 58 поєдинків у всіх турнірах, в яких він пропустив 61 гол та 25 разів відстояв на нуль. Відзначимо, що іспанець став кращим голкіпером АПЛ-2022/23 за показником "сухих" матчів (17).