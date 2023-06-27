Англія

Хорватський хавбек перейшов із Челсі до табору діючого чемпіона Англії, підписавши контракт на чотири роки.

Манчестер Сіті на своєму офіційному сайті оголосив про підписання центрального півзахисника Матео Ковачича, права на якого раніше належали лондонському Челсі.

29-річний хорват заключив із "містянами" повноцінний контракт, який буде розрахований на наступні чотири сезони. У новому клубі гравець буде виступати під 8-им номером.

За неофіційному інформацією, сума трансферу Ковачича коштувала Манчестер Сіті близько 30 мільйонів фунтів стерлінгів (25 млн гарантованих + 5 млн бонусами).

Нагадаємо, що Матео Ковачич захищав кольори Челсі з літа 2018 року. З того моменту він провів за "синіх" 221 матч, забив 6 голів, віддав 15 асистів, а серед командних трофеїв виграв Лігу чемпіонів, Лігу Європи, Суперкубок УЄФА та Клубний чемпіонат світу.

У минулому сезоні хорватський хавбек провів 37 матчів за Челсі у всіх турнірах, у яких він забив два голи та віддав два асисти.