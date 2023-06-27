Хорватський хавбек перейшов із Челсі до табору діючого чемпіона Англії, підписавши контракт на чотири роки.
Матео Ковачич, Манчестер Сіті
27 червня 2023, 20:13
Манчестер Сіті на своєму офіційному сайті оголосив про підписання центрального півзахисника Матео Ковачича, права на якого раніше належали лондонському Челсі.
29-річний хорват заключив із "містянами" повноцінний контракт, який буде розрахований на наступні чотири сезони. У новому клубі гравець буде виступати під 8-им номером.
За неофіційному інформацією, сума трансферу Ковачича коштувала Манчестер Сіті близько 30 мільйонів фунтів стерлінгів (25 млн гарантованих + 5 млн бонусами).
Нагадаємо, що Матео Ковачич захищав кольори Челсі з літа 2018 року. З того моменту він провів за "синіх" 221 матч, забив 6 голів, віддав 15 асистів, а серед командних трофеїв виграв Лігу чемпіонів, Лігу Європи, Суперкубок УЄФА та Клубний чемпіонат світу.
У минулому сезоні хорватський хавбек провів 37 матчів за Челсі у всіх турнірах, у яких він забив два голи та віддав два асисти.