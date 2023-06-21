Англія

Хорват змінив Лондон на Манчестер.

Півзахисник Челсі Матео Ковачич близький до переходу до Манчестер Сіті, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

За його інформацією, клуби узгодили суму відступних, яка сягатиме 30 мільйонів фунтів. Умови особистого контракту вже узгоджені. Найближчими днями хорват пройде медобстеження.

Нагадаємо, що контракт Ковачича із Челсі розрахований до літа 2024 року.

У поточному сезоні Матео провів 37 матчів за лондонську команду у всіх турнірах: на його рахунку два голи та два асисти.