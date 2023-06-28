Англія

Німецький клуб може повністю перекрити свою трансферну невдачу.

На початку цього сезону італійський Мілан захотів підсилитись бельгійським півзахисником німецького Вольфісбурга Астером Враксом, проте належним чином заграти в Серії A орендований гравець так і не зміг.

20-річний виконавець провів у складі "россонері" 11 матчів (325 хвилин), зробивши одну гольову передачу, після чого був змушений повернутись назад до табору "вовків" через відсутність бажання збоку Мілана актувати його опцію викупу.

У той самий час, Вольфсбург отримав 2 млн євро за цією угодою, що становило 25% від суми, яку клуб сплатив бельгійському Мехелену за права на футболіста ще два роки тому.

Однак не всі готові розділити з Міланом враження від виступу Вранкса. Англійській Бернлі, що в наступному футбольному році повернеться до Прем’єр-ліги, звернувся до Вольфсбурга з пропозицією в 12 млн євро щодо придбання Астера.

Оскільки бельгієць не входить до планів Ніко Ковача на прийдешній сезон, очікується, що "бордові" не матимуть проблем із оформленням цієї угоди.