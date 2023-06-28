Англія

"Шпори" працюють над вирішенням пріоритетного завдання щодо посилення центру захисту.

У літнє трансферне вікно Тоттенгем планує посилити позицію центрального захисника, і, як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, лондонці розпочали прямі переговори з Вольфсбургом щодо молодого центрбека Міккі ван де Вена.

За інформацією джерела, наразі мова йдеться про усне обговорення потенційного трансферу 22-річного нідерландця, оскільки й сам футболіст особисто зацікавлений у переході.

Зазначається, що центральний захисник леверкузенського Баєра Едмонд Тапсоба також продовжує перебувати серед головних цілей Тоттенгема на посилення центру оборони, проте його потенційний трансфер оцінюється дорожче з фінансової точки зору.

У минулому сезоні Міккі ван де Вен провів за Вольфсбург 36 поєдинків, у яких він забив один гол, віддав два асисти та заробив сім попереджень. За даними порталу Transfermarkt, його орієнтовна вартість оцінюється в 30 мільйонів євро.