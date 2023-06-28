Англія

"Червоні" дуже зацікавлені в угорському плеймейкері, проте визнають, що укласти угоду буде дуже складно.

Атакуючий півзахисник РБ Лейпциг Домінік Собослаї має шанси у літнє трансферне вікно змінити клубну прописку та вирушити до англійської Прем'єр-ліги.

Як повідомляє авторитетний журналіст The Athletic Девід Орнштейн, Ліверпуль розглядає можливість підписання 22-річного угорського плеймейкера. Стверджується, що у таборі мерсисайдців вже зустрілися з представниками Собослаї, щоб обговорити потенційний трансфер.

В англійському клубі розуміють, що укласти цю угоду буде дуже складно. У будь-якому випадку трансфер Собослаї передбачатиме серйозні витрати, нехай за своїм профілем він ідеально підходить тренерському штабу Ліверпуля.

Раніше повідомлялося, що Лейпциг очікує пропозиції щодо угорського плеймейкера не менше за 70 мільйонів євро, що прописані у контракті гравця в якості клаусули. Тим не менш, рівень складності заключити угоду не заважає Собослаї очолювати шорт-лист Ліверпуля.

У минулому сезоні гравець Лейпцигу провів на клубному рівні 46 поєдинків у всіх турнірах, у яких він забив 10 голів та віддав 13 результативних передач.