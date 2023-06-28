Німеччина

Німецький клуб не вважає, що втратить гравця цього літа.

Одразу троє футболістів німецького РБ Лейпциг мають гучні імена на трансферному ринку цього літа — центральний захисник Йошко Гвардіол, атакувальний півзахисник Домінік Собослаї та нападник Крістофер Нкунку.

Однак щодо останнього цей статус можна було застосувати лише умовно, оскільки лондонський Челсі ще до завершення сезону оформив усі необхідні документи щодо трансферу французького виконавця.

Тим часом англійський Манчестер Сіті наполягає на переході хорватського футболіста за 90 млн євро + бонуси, над чим наразі працюють клуби під час перемовин.

А ось щодо гравця з угорським паспортом, то тут "червоні бики" почувають себе відносно спокійно — пропозицій від інших клубів, окрім Ньюкасла, німці ще не отримували, проте "сороки" вже витратили 70 млн євро на придбання Сандро Тоналі з Мілану до центральної вісі, тож навряд чи наважаться на аналогічні витрати.

Утім, є певні питання щодо клаусули Собослаї, яка прописана в контракті, у контексті тривалості її дії.

Італійський журналіст Фабріціо Романо стверджує, що умова чинна до 30 червня, тоді як німецька преса називає 15 липня кінцевою датою, після чого охочі клуби зможуть називати власну запропоновану вартість гравця.

22-річний угорець цього сезону відіграв 46 матчів, забивши 10 голів та віддавши 13 гольових передач.