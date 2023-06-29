Англія

21-річний футболіст може стати конкурентом Кепи Аррісабалаги.

Челсі розглядає варіант із придбанням голкіпера Шахтаря Анатолія Трубіна, повідомив журналіст Фабриціо Романо під час свого стриму на Youtube.

За його інформацією, лондонський клуб серйозно вивчає варіант, у ході якого Кепа буде першим номером, а серйозну конкуренцію йому становитиме 21-річний українець.

На даний момент Челсі не готовий платити "божевільні гроші" за Майка Меньяна (Мілан) або Андре Онана (Інтер), тому готовий розглянути варіант із Трубіним, який коштуватиме значно дешевше.

Крім того, на Трубіна претендує Інтер, якщо клуб покине Онана, на якого зараз претендує Манчестер Юнайтед.

Зазначимо, що контракт Трубіна із Шахтарем розрахований до літа 2024 року.

У сезоні-2022/23 Анатолій провів 38 матчів у всіх турнірах за "гірників": на його рахунку 40 пропущених м'ячів та 14 поєдинків без пропущених голів.

Нагадаємо, що взимку цього року Челсі придбав у Шахтаря Михайла Мудрика.