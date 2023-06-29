Англія

Півзахисник перебереться в стан "червоних дияволів".

Манчестер Юнайтед продовжує працювати над підсиленням складу в поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, "червоні дияволи" домовились про трансфер Мейсона Маунта.

Угода буде коштувати Манчестер Юнайтед 60 мільйонів фунтів.

Усі особисті деталі між манкуніанцями та англійським півзахисником узгоджені.

У сезоні-2022/23 Мейсон провів 35 матчів у всіх турнірах за Челсі: на його рахунку три голи та шість результативних передач.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Маунт перейде в Манчестер Юнайтед зараз чи піде вільним агентом у 2024 році.