Англія

Клуб із Саудівської Аравії тепер сумнівається у тому, чи підписували марокканського хавбека.

Напередодні стало відомо про те, що саудівський Ан-Наср погодив із лондонським Челсі умови переходу атакуючого півзахисника Хакіма Зієша, проте трансфер марокканця тепер може зірватися.

Як повідомляє журналіст Санті Ауна, 30-річний хавбек провалив медогляд у клубі Саудівської Аравії, де у нього виявили проблеми з коліном, як це також сталося взимку під час обстеження у Парі Сен-Жермен.

Відзначається, що тепер Ан-Наср сумнівається в тому, чи слід йому підписувати Зієша.

У минулому сезоні марокканський хавбек провів 24 поєдинки у всіх турнірах (928 хвилин), у яких він віддав три результативні передачі.