Англія

Доля іспанського голкіпера залишається невизначеною.

Ситуація з воротарською позицією в Манчестер Юнайтед досі викликає багато питань.

Манчестер Юнайтед прокоментував ситуацію з новим контрактом Давіда Де Хеа.

"Контракт Давіда Де Хеа закінчується, але дискусії з кіпером, який довго захищав ворота команди, залишаються відкритими", — йдеться на офіційному сайті "червоних дияволів".

У минулому сезоні Давід Де Хеа провів за МЮ 58 поєдинків у всіх турнірах, в яких він пропустив 61 гол та 25 разів відстояв на нуль. Відзначимо, що іспанець став кращим голкіпером АПЛ-2022/23 за показником "сухих" матчів (17).

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Де Хеа погодився підписати новий контракт зі зменшеною зарплатою, але Манчестер Юнайтед відкликав свою пропозицію.