Англійський клуб продовжує шукати заміну Де Хеа.
Манчестер Юнайтед не припиняє роботу над підсиленням складу в поточне літнє трансферне вікно.
Як повідомляє видання 1908.nl, "червоні дияволи" цікавляться голкіпером представника чемпіонату Нідерландів Феєнорда — Джастіном Бейловом.
Портал Transfermarkt оцінює 25-річного голкіпера у 15 мільйонів євро. Його контракт з роттердамцями діє до літа 2025 року.
В минулому сезоні він відіграв 34 матчі на клубному рівні, в яких пропустив 33 м'ячі. 15 ігор провів без пропущених голів.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Манчестер Юнайтед прокоментував ситуацію з Де Хеа.