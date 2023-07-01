Англія

Англійський клуб продовжує шукати заміну Де Хеа.

Манчестер Юнайтед не припиняє роботу над підсиленням складу в поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання 1908.nl, "червоні дияволи" цікавляться голкіпером представника чемпіонату Нідерландів Феєнорда — Джастіном Бейловом.

Портал Transfermarkt оцінює 25-річного голкіпера у 15 мільйонів євро. Його контракт з роттердамцями діє до літа 2025 року.

В минулому сезоні він відіграв 34 матчі на клубному рівні, в яких пропустив 33 м'ячі. 15 ігор провів без пропущених голів.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Манчестер Юнайтед прокоментував ситуацію з Де Хеа.