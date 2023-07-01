Англія

Цього разу перспектива у вигляді двох 18-річних вінгерів не коштувала лондонцям зайвих фінансових витрат.

Челсі на своєму офіційному сайті оголосив про успішну роботу на перспективу, підписавши до свого ростеру двох юнаків із Норвіч Сіті та лісабонської Бенфіки на правах вільних агентів.

Так, до лондонців приєднався 18-річний правий вінгер Алекс Матос, який має на своєму рахунку 42 матчі на Норвіч U-18, у яких він забив 9 голів та віддав 7 асистів.

Крім того, англійський юнак вже встиг зіграти 18 поєдинів за молодіжну команду "канарок" вікової категорії U-21, відзначившись двома результативними передачами.

Другим молодим посиленням Челсі став 18-річний португальський лівий вінгер Дієгу Морейра, який вже навіть має у своєму активі 23 проведені хвилині у двох матчах за першу команду Бенфіки.

Проте здебільшого юний португалець виступав за молодіжні команди "орлів" різного віку та Бенфіку Б, за яку він зіграв 25 поєдинків, забив 3 голи та віддав 2 асисти.