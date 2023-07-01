Клуб може підписати лідера національної збірної Франції.
Кіліан Мбаппе - Getty Images
01 липня 2023, 22:33
Кіліан Мбаппе може отримати пропозицію в Прем'єр-лізі протягом наступних 12 місяців, якщо залишить Парі Сен-Жермен.
Мбаппе дав зрозуміти, що не буде активувати літнє положення про продовження контракту з ПСЖ з 2024 по 2025 роки перед новим сезоном.
Мадридський Реал залишається потужним фаворитом на підписання угоди з Кіліаном, якщо він залишить Париж, але Арсенал з інтересом стежить за ситуацією.
За словами Football Transfers, Арсенал готовий висунути пропозицію про безкоштовний трансфер гравця у 2024 році, але цього літа вони не платитимуть за футболіста 200 мільйонів євро.