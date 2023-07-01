Англія

Клуб може підписати лідера національної збірної Франції.

Кіліан Мбаппе може отримати пропозицію в Прем'єр-лізі протягом наступних 12 місяців, якщо залишить Парі Сен-Жермен.

Мбаппе дав зрозуміти, що не буде активувати літнє положення про продовження контракту з ПСЖ з 2024 по 2025 роки перед новим сезоном.

Мадридський Реал залишається потужним фаворитом на підписання угоди з Кіліаном, якщо він залишить Париж, але Арсенал з інтересом стежить за ситуацією.

За словами Football Transfers, Арсенал готовий висунути пропозицію про безкоштовний трансфер гравця у 2024 році, але цього літа вони не платитимуть за футболіста 200 мільйонів євро.