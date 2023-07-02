Англія

Іспанський вінгбек коштував "шпорам" близько 40 мільйонів євро.

Правий захисник Педро Порро став повноцінним гравцем лондонського Тоттенгема, який активував право викупу іспанського гравця у лісабонського Спортінгу. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

23-річний вінгбек виступав за "шпор" на правах оренди починаючи з зими цього року, проте тепер його перехід до клубу Північного Лондона має статус повноцінного трансферу.

Тоттенгем заплатив португальському гранду 40 мільйонів євро. Пункт про викуп Порро був обов'язковим, тому зараз "шпори" завершили всі формальності щодо цього питання.

Починаючи з січня цього року Педро Порро встиг провести за Тоттенгем 17 поєдинків, у яких він забив три голи та віддав три асисти.