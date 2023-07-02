Англія

"Сині" зробили першу пропозицію щодо серба.

Челсі цікавиться Душаном Влаховичем, повідомляє Get Football News Italy з посиланням на Corriere della Sera.

За інформацією джерела, лондонці вже зробили першу пропозицію в 60 мільйонів євро, але вона була відхилена Ювентусом.

Повідомляється, що туринський клуб готовий продати нападника, але за суму, аналогічну до тієї, що вони придбали його з Фіорентини — за 70+10 мільйонів євро.

Цього сезону Влахович провів 42 матчі, в яких забив 14 голів та віддав чотири результативні передачі.

Зазначимо, що інтерес до Влаховича також виявляють Баварія та Манчестер Юнайтед.