Німеччина

23-річний футболіст може продовжити кар'єру у Німеччині.

Душан Влахович зацікавив Баварію, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За його інформацією, 23-річний нападник подобається Томасу Тухелю, який хоче підписати його до мюнхенської команди.

Зазначимо, що інтерес до Влаховича також виявляють Челсі та Манчестер Юнайтед.

Нагадаємо, що взимку 2022 року Ювентус придбав Влаховича за 80 млн. євро.

Нинішнього сезону Влахович провів 41 матч: на його рахунку 14 голів і 4 результативні передачі.