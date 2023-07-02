Англія

Команда Томаса Франка посилить свій захист.

Центральний захисник Вулвергемптона та збірної Ірландії Натан Коллінз змінить клуб у літнє трансферне вікно, але залишиться в англійській Прем'єр-лізі.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, лондонський Брентфорд повністю погодив трансфер 22-річного ірландця, про що незабаром буде оголошено офіційно.

Відзначається, що Вулвергемптон отримає за свого гравця близько 23 мільйонів фунтів стерлінгів.

У минулому сезоні Натан Коллінз провів 31 матч у всіх турнірах, отримавши два попередження та одне вилучення.