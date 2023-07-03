Англія

29-річний футболіст залишить клуб через 7 років, проведених в орендах.

Челсі розриває контракт із захисником Абдулом Рахманом Баба, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

За його інформацією, 29-річний футболіст залишить клуб вільним агентом.

Очікується, що ганець перейде до ПАОКу, з яким підпише контракт на два роки.

У 2015 році Челсі купив Бабу за 25 млн. євро. Він відіграв за лондонців лише сезон-2015/16, а решту сім провів в орендах: у Шальці, Реймсі, Мальорці, ПАОК та Редінгу.