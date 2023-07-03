Англія

Англієць визначився зі своїм майбутнім клубом.

Баварія веде прямі переговори з Тоттенгемом про Гаррі Кейна, повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За його інформацією, роботу в цьому напрямку очолив Карл-Хайнц Румменігге, який увійшов до наглядової ради німецького клубу в травні.

Технічний директор Баварії Марко Неппе вже переконав форварда перейти саме до складу чемпіонів Німеччини і Кейн більше не розглядає інших варіантів.

Діючий контракт Гаррі зі "шпорами" розрахований до кінця наступного сезону. Раніше сам футболіст виявив бажання змінити клуб цього літа.

Минулого сезону Кейн провів 49 поєдинків, у яких забив 32 м'ячі та віддав п'ять гольових передач.