29-річний футболіст готовий перебратися до Бундесліги.
ГАРРІ КЕЙН, GETTY IMAGES
26 червня 2023, 20:24
Гаррі Кейн готовий продовжити кар'єру у Баварії, повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.
За його інформацією, мюнхенський клуб отримав від англійця сигнал, що він готовий поповнити склад Баварії.
Баварія налаштована оптимістично: зокрема, у клубі вірять, що зможуть купити Кейна дешевше, ніж за 100 мільйонів євро, які вимагає Тоттенгем. Контракт нападника спливає влітку 2024 року, а Гаррі не має наміру його продовжувати.
Минулого сезону Гаррі Кейн забив 30 голів у 38 матчах за Тоттенгем в АПЛ.
Раніше повідомлялося, що Кейн має намір перейти до Реалу.