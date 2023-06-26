Німеччина

29-річний футболіст готовий перебратися до Бундесліги.

Гаррі Кейн готовий продовжити кар'єру у Баварії, повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За його інформацією, мюнхенський клуб отримав від англійця сигнал, що він готовий поповнити склад Баварії.

Баварія налаштована оптимістично: зокрема, у клубі вірять, що зможуть купити Кейна дешевше, ніж за 100 мільйонів євро, які вимагає Тоттенгем. Контракт нападника спливає влітку 2024 року, а Гаррі не має наміру його продовжувати.

Минулого сезону Гаррі Кейн забив 30 голів у 38 матчах за Тоттенгем в АПЛ.

Раніше повідомлялося, що Кейн має намір перейти до Реалу.