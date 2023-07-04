Англія

28-річний футболіст може залишитись у лондонському клубі.

Барселона та Тоттенгем ведуть переговори про трансфер Клемана Ленгле, повідомляє Diario Sport.

За інформацією джерела, Барселона спочатку розраховувала отримати 15 мільйонів євро одним платежем, але тепер готова погодитися на умови, за яких Тоттенгем заплатить 10 мільйонів відразу, а ще 5 — у вигляді бонусів.

Каталонці сподіваються закрити угоду до кінця тижня.

Нагадаємо, що минулого сезону захисник провів в англійській команді на правах оренди.