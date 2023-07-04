Англія

Марокканський хавбек поділився фотографією в Instagram.

Напередодні у ЗМІ з'явилася інформація про те, що атакуючий півзахисник лондонського Челсі Хакім Зієш провалив медогляд в Ан-Насрі з чемпіонату Саудівської Аравії.

30-річний марокканець відреагував на ці новини та поділився фотографією з тренування у своєму Instagram, залишивши іронічний підпис:

"Проблеми з коліном, так?😂"

Раніше повідомлялося, що Ан-Наср запропонував Хакіму Зієшу меншу на 40% зарплату через виявлені проблеми з коліном, яку марокканець поки не поспішає приймати.