Англія

"Нерадзуррі" хочуть отримати за свого ключевого голкіпера 60 мільйонів євро.

Воротар Інтера Андре Онана став на крок ближчим до того, щоб у літнє трансферне вікно перебратися до англійської Прем'єр-ліги.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, сьогодні вранці, 5 липня, Манчестер Юнайтед зробив усну пропозицію "нерадзуррі" щодо 27-річного камерунця у розмірі 39 мільйонів фунтів стерлінгів, враховуючи бонуси (близько 45,5 млн євро).

Відзначається, що Інтер хоче отримати за Онана 60 мільйонів євро, тоді як сам гравець зацікавлений у переході до клубу АПЛ. Переговори продовжуються, оскільки досягти угоди поки не вдалося.

У минулому сезоні Андре Онана провів 41 поєдинок, у яких він пропусти 36 голів та 19 разів відстояв на нуль.