"Нерадзуррі" хочуть отримати за свого ключевого голкіпера 60 мільйонів євро.
Андре Онана, getty images
05 липня 2023, 11:59
Воротар Інтера Андре Онана став на крок ближчим до того, щоб у літнє трансферне вікно перебратися до англійської Прем'єр-ліги.
Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, сьогодні вранці, 5 липня, Манчестер Юнайтед зробив усну пропозицію "нерадзуррі" щодо 27-річного камерунця у розмірі 39 мільйонів фунтів стерлінгів, враховуючи бонуси (близько 45,5 млн євро).
Відзначається, що Інтер хоче отримати за Онана 60 мільйонів євро, тоді як сам гравець зацікавлений у переході до клубу АПЛ. Переговори продовжуються, оскільки досягти угоди поки не вдалося.
У минулому сезоні Андре Онана провів 41 поєдинок, у яких він пропусти 36 голів та 19 разів відстояв на нуль.