Ітан Нванері пов'язав своє майбутнє з "канонірами", незважаючи на інтерес з боку низки топклубів
Ітан Нванері, Арсенал
05 липня 2023, 13:59
Арсенал на своєму офіційному сайті підтвердив, що юний талановитий атакуючий півзахисник Ітан Нванері залишається в системі клубу.
Наймолодший гравець в історії англійської Прем'єр-ліги, який дебютував у турнірі минулого сезону у віці 15 років та 181 дня, уклав новий контракт із юніорською командою "канонірів".
"Ітан був з нами протягом тривалого часу, просуваючись через Гейл-Енд від академії аж до Лондонського Колні. Він переважно грає на позиції атакуючого півзахисника і завжди забивав голи з цієї позиції на своєму шляху розвитку.
Ітан має гарний дриблінг, вміє обігравати захисників і дуже добре бачить останню передачу. Ітан представляє Англію на молодіжному рівні", — сказано на офіційному сайті Арсеналу.
Також, за інформацією журналіста Фабріціо Романо, 16-річний Нванері досяг угоди з Арсеналом щодо підписання свого першого професійного контракту, коли йому виповниться 17 років. Переманити Ітана хотіли низка європейських топклубів, включаючи Манчестер Сіті та Челсі.