Англія

Ітан Нванері пов'язав своє майбутнє з "канонірами", незважаючи на інтерес з боку низки топклубів

Арсенал на своєму офіційному сайті підтвердив, що юний талановитий атакуючий півзахисник Ітан Нванері залишається в системі клубу.

Наймолодший гравець в історії англійської Прем'єр-ліги, який дебютував у турнірі минулого сезону у віці 15 років та 181 дня, уклав новий контракт із юніорською командою "канонірів".

"Ітан був з нами протягом тривалого часу, просуваючись через Гейл-Енд від академії аж до Лондонського Колні. Він переважно грає на позиції атакуючого півзахисника і завжди забивав голи з цієї позиції на своєму шляху розвитку.

Ітан має гарний дриблінг, вміє обігравати захисників і дуже добре бачить останню передачу. Ітан представляє Англію на молодіжному рівні", — сказано на офіційному сайті Арсеналу.

Також, за інформацією журналіста Фабріціо Романо, 16-річний Нванері досяг угоди з Арсеналом щодо підписання свого першого професійного контракту, коли йому виповниться 17 років. Переманити Ітана хотіли низка європейських топклубів, включаючи Манчестер Сіті та Челсі.