Англія

Слідом за Декланом Райсом "каноніри" погодили трансфер нідерландського захисника — залишається лише офіційне підтвердження.

Універсальний захисник амстердамського Аяксу Юррієн Тімбер продовжить кар'єру у лондонському Арсеналі. Про це повідомляє авторитетний журналіст The Athletic Девід Орнштейн.

За інформацією джерела, клуби досягли повної згоди щодо підписання 22-річного нідерландського центрбека, який також може закрити позицію правого захисника.

Команда Прем'єр-ліги заплатить за Тімбера 40 мільйонів євро (34,3 мільйона фунтів стерлінгів) плюс 5 мільйонів євро (4,3 мільйона фунтів стерлінгів) у вигляді цілком реалістичних бонусів.

22-річний гравець отримав дозвіл від Аяксу пройти медичне обстеження та завершити свій трансфер в Арсенал.

У цьому минулому Юррієн Тімбер провів 47 поєдинків у всіх турнірах на клубному рівні, забив 2 м'ячі та віддав 2 результативні передачі. Раніше повідомлялося, що Мікель Артета бачить у нідерландському захиснику "другого Зінченка", але на правому фланзі оборони.