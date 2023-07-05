Англія

"Каноніри" продовжують активну роботу над кадровою ситуацією в клубі.

Вінгер та вихованець лондонського Арсеналу Ріс Нельсон, як і очікувалося, пов'яже своє майбутнє зі своїм рідним клубом.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, найближчим часом 23-річний англієць підпише із "канонірами" нову угоду, яка вже погоджена починаючи з травня та буде розрахована на наступні чотири роки.

За інформацією джерела, після підписання нового контракту із Нельсоном Арсенал завершить аналогічну справу щодо свого основного центрального захисника Вільяма Саліба.

З 22-річним французом також вже повністю погоджено умови нового контракту до літа 2027 року з опцією продовження ще на один сезон — залишається лише підпис.

Нагадаємо, що у це міжсезоння керівництво Арсеналу проробило наступну роботу:

- Продовжили контракти із Габріелом Мартінеллі, Букайо Сака та Аароном Рамсдейлом;

- Офіційно підписали Кая Гаверца та повністю погодили трансфери Деклана Райса із Юррієном Тімбером;

- Зберегли у системі клубу головного таланта Ітана Нванері, який є наймолодшим гравцем в історії АПЛ.