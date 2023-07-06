Англія

"Чайки" хочуть понад 100 мільйонів фунтів за хавбека.

Брайтон визначився із сумою, за яку готовий розлучитися з Мойзесом Кайседо, повідомляє Telegraph.

За інформацією джерела, "чайки" хочуть понад 100 мільйонів фунтів за півзахисника. Стільки ж Арсенал виплатить Вест Гему за Деклана Райса.

На трансфер Кайседо націлений Челсі. Угода навряд чи буде дешевою, оскільки в Брайтоні вважають, що за характеристиками Мойзес можна порівняти з Райсом. Крім того, в розрахунок приймають і те, що опорнику 21 рік, він на 3 роки молодший за Деклана.

Контракт Кайседо із Брайтоном розрахований до літа 2027 року.

У сезоні-2022/23 Мойзес провів 37 матчів в АПЛ: на його рахунку один гол та один асист.