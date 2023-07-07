Англія

Керманич Арсеналу висловився про перехід швейцарського лідера у леверкузенський Баєр.

Напередодні стало відомо про те, що центральний півзахисник та лідер лондонського Арсеналу Граніт Джака залишив клуб після семи років та став новим гравцем леверкузенського Баєра.

Головний тренер "канонірів" Мікель Артета поділився емоціями після прощання з 30-річним швейцарцем.

"Ми прощаємося з фантастичним гравцем і людиною, яку всі ми любимо. Для нього це була неймовірна спільна подорож, і він віддав абсолютно все для цього клубу. Наскільки він був важливим, підкаже той вплив, який Граніт мав на своїх одноклубників на полі та колег по клубу.

Ми не можемо повною мірою висловити слова подяки Граніту за його роботу та внесок у цей клуб протягом багатьох років. Ми бажаємо Граніту та його родині всього найкращого на наступному етапі їхнього життя", — цитує Мікеля Артету офіційний сайт Арсенала.

У минулому сезоні Граніт Джака провів за Арсенал 47 поєдинків у всіх турнірах, у яких він забив 9 голів та віддав 7 асистів. Всього на рахунку швейцарського хавбека 297 матчів у футболці "канонірів", 23 голи та 29 асистів.

Після свого переходу із менхенгладбахської Боруссії влітку 2016 року Джака виграв у Арсеналі два Кубки Англії та два Суперкубки Англії.

Кращі голи та асисти Граніт Джаки за Арсенал: