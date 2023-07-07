Англія

Хавбек Тоттенгема може змінити клуб цього літа.

Центральний півзахисник лондонського Тоттенгема П'єр-Еміль Гейб'єрг входить до сфери інтересів мадридського Атлетіко, про що повідомлялося раніше.

Як повідомляє журналіст Бен Джейкобс, інтерес "матрацників" до 27-річного данського хавбека дуже серйозний, тоді як "шпори" готові відпустити свого гравця, якщо отримають відповідну пропозицію.

Особисто Гейб'єрг також відкритий до переходу в мадридський Атлетіко, оскільки він хоче грати у Лізі чемпіонів.

У минулому сезоні П'єр-Еміль Гейб'єрг провів 44 поєдинки у всіх турнірах, у яких він забив 5 голів та віддав 7 результативних передач.