Англія

Гравець може посилити клуб з Бергамо.

Після Роми та Ювентуса Мейсона Грінвуда пов'язують з можливим переходом в Аталанту в рамах пропозиції Манчестер Юнайтед щодо Расмуса Гойлунда.

Опального форварда виключили зі складу на Олд Траффорд після звинувачень, висунутих його колишньою дівчиною, включно з зґвалтуванням і примусовою поведінкою.

Навіть незважаючи на те, що звинувачення врешті-решт були зняті, доказів, які з’явилися під час справи, було достатньо, щоб практично припинити його кар’єру в Англії.

Однак італійські джерела припускають, що Аталанта не зацікавлена ​​в підписанні Грінвуда і вимагає лише 60 мільйонів євро за трансфер Гойлунда, відмовляючись від будь-яких обмінів гравців.