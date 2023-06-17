Італія

Манчестер Юнайтед не готовий платити таку суму.

Расмус Гойлунд зацікавив Манчестер Юнайтед, повідомляє Athletic.

За інформацією джерела, агенти футболіста провели зустріч із керівництвом Аталанти. Вони повідомили, що гравець може залишити клуб за 100 мільйонів євро.

Гойлунд хоче перейти в Манчестер Юнайтед, але англійська команда не платитиме стільки за футболіста.

У сезоні-2022/23 Гойлунд провів 34 матчі за Аталанту в Серії А: на його рахунку 10 голів і 4 асисти в 34 іграх. Крім того, він має 5 голів у 4 матчах за Данію.