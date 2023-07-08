Англія

Англійський клуб прагне отримати гравця, але ретельно рахує гроші.

Контракт іспанського воротаря Давіда де Хеа з англійським Манчестер Юнайтед добіг до свого завершення кількома днями раніше, і оскільки клуб та гравець так і не досягли домовленості щодо нової угоди, "Червоні дияволи" розпочали підготовку до нового сезону за умов відсутності основного голкіпера.

Ліквідувати цю проблему Юнайтед хоче за рахунок придбання камерунського голкіпера міланського Інтера Андре Онана, проте перемовини зі "зміями" щодо 27-річного виконавця просуваються з помітними складнощами через фінансові питання.

"Нерадзуррі", і це зрозуміло, хочуть заробити на цьому трансфері свого основного футболіста якомога більше грошей, тому остання пропозиція англійців у вигляді 45 млн євро + 5 млн євро бонусів їх не спокусила.

Однак клуб із Манчестера на цьому не зупиняється і, як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, готує новий варіант угоди — 55 млн євро без додаткових умов.

Із самим Онана клуб уже погодив контракт до 2028 року із зарплатнею в 7 млн євро на рік.