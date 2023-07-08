У нідерландця амбітні плани.
Ерік Тен Гаг, getty images
08 липня 2023, 13:32
Манчестер Юнайтед продовжує працювати над посиленням складу в поточне літнє трансферне вікно.
Як повідомляє Manchester Evening News, головний тренер команди Ерік Тен Гага хоче отримати в своє розпорядження двох нових нападників.
Одного, який виконую роль чистого форварда, а іншого, який зможе зіграти на будь якій позиції в атаці.
Серед варіантів називають Гойлунда з Аталанти та Коло-Муані з Айнтрахта Ф.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Тен Гаг хоче, щоб Манчестер Юнайтед продав чотирьох гравців у найближчі тижні