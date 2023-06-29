Англія

Тренер розраховує на досвідченого гравця.

Манчестер Юнайтед виглядає доволі пасивно в поточне літнє трансферне вікно, втім, певна робота у клубі ведеться.

Як повідомляє видання The Telegraph, "червоні дияволи" отримали пропозицію щодо Тома Гітона від Лутон Тауна.

Однак головний тренер манкуніанців Ерік Тен Гага відмовився відпускати досвідченого голкіпера, наклавши вето на угоду.

Нідерландець не хоче втрачати Гітона, враховуючи те, що майбутнє Давіда Де Хеа або нового голкіпера поки що не вирішено.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Тен Гаг проти продажу Грінвуда, але може погодитись на оренду.