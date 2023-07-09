Англія

Ліверпульський клуб залучив трохи коштів на подальші трансфери.

За підсумками попереднього сезону англійському Ковентрі не вистачило всього одного кроку для того, аби в підсумку підвищитись за класом до рівня Прем’єр-ліги — у фіналі плей-оф команда поступилась Лутону.

Оскільки колектив Марка Робінса, хоча й має обмежені фінансові можливості, проте все одно претендуватиме на успіх у прийдешній кампанії, "небесно-блакитні" вирішили знайти підсилення для власного стартового складу на трансферному ринку.

У процесі пошуку вони звернулись до Евертона, у складі якого саме не мав належної ігрової практики англійський нападник Елліс Сіммс.

22-річний вихованець академії Манчестер Сіті перебував у складі "ірисок" ще з 2017 року, але за "дорослу" команду провів усього 12 матчів, забивши один м’яч.

У підсумку, його трансфер коштував Ковентрі майже 9,4 млн євро, тоді як контракт було підписано строком до 2027 року.

За минулу кампанію Сіммс відіграв у оренді в складі Сандерленда та в Евертоні загалом 28 матчів, забивши вісім голів та віддавши дві гольові передачі.