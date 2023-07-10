Евертон розглядає різноманітні варіанти підсилення складу, зокрема новачка на лівий фланг оборони.

Як повідомляє видання Liverpool Echo, розглядає на цю позицію досвідченого Ешлі Янга, який наразі є вільним агентом. 

Крім того, в списку інтересів знаходиться Рожеріо, який минулий сезон провів у складі Сассуоло.

Обидва гравці можуть стати конкурентом для українського захисника Віталія Миколенка.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Миколенко не вирушив на тренувальний збір Евертона до Швейцарії.

 