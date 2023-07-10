"Іриски" націлились на лівого захисника.
Віталій Миколенко, getty images
10 липня 2023, 19:18
Евертон розглядає різноманітні варіанти підсилення складу, зокрема новачка на лівий фланг оборони.
Як повідомляє видання Liverpool Echo, розглядає на цю позицію досвідченого Ешлі Янга, який наразі є вільним агентом.
Крім того, в списку інтересів знаходиться Рожеріо, який минулий сезон провів у складі Сассуоло.
Обидва гравці можуть стати конкурентом для українського захисника Віталія Миколенка.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Миколенко не вирушив на тренувальний збір Евертона до Швейцарії.