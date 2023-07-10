Англія

"Іриски" націлились на лівого захисника.

Евертон розглядає різноманітні варіанти підсилення складу, зокрема новачка на лівий фланг оборони.

Як повідомляє видання Liverpool Echo, розглядає на цю позицію досвідченого Ешлі Янга, який наразі є вільним агентом.

Крім того, в списку інтересів знаходиться Рожеріо, який минулий сезон провів у складі Сассуоло.

Обидва гравці можуть стати конкурентом для українського захисника Віталія Миколенка.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Миколенко не вирушив на тренувальний збір Евертона до Швейцарії.