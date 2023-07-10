Точні причини відсутності українського фулбека не уточнюються.
Віталій Миколенко, getty images
10 липня 2023, 17:20
Евертон розпочне свою підготовку до нового сезону у Швейцарії, де команда проведе свій перший тренувальний збір.
На офіційному сайті "ірисок" з'явився список гравців, які вирушать із тренувальним штабом Шона Дайча у Альпи.
У цьому списку не знайшлося місця для лівого захисника збірної України Віталія Миколенка, проте точні причини його відсутності не зазначаються.
"Більшість основної чоловічої команди відправиться в поїздку, і лише гравці, які зараз беруть участь у міжнародних змаганнях або продовжують реабілітацію від травм, недоступні", — сказано в заяві Евертона.
У минулому сезоні Віталій Миколенко провів за Евертон 35 поєдинків у всіх турнірах, у яких він заробив чотири попередження.