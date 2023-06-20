Англія

Чергове оновлення цін для гравців англійської Прем'єр-ліги.

Відомий портал Transfermarkt представив оновлений список цін на футболістів, які виступають у англійській Прем'єр-лізі.

Ці зміни торкнулися всіх українських гравців, які виступають у чемпіонаті Англії.

Вінгер Михайло Мудрик із Челсі подешевшав на 10 мільйонів євро. Нова вартість – 50 млн євро.

Універсал Арсеналу Олександр Зінченко подорожчав на 2 млн євро – з 40 до 42 млн євро.

Трансферна вартість захисника Евертона Віталія Миколенка підвищилася на 3 млн євро – з 22 до 25 млн євро, а ціна захисника Борнмута Іллі Забарного підвищилася з 18 до 20 млн євро.

Нагадаємо, найдорожчим гравцем АПЛ є нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд – 180 млн євро.