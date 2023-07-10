Англія

Нападник Монпельє зацікавив ще один клуб АПЛ.

Арсенал шукає різноманітні варіанти підсилення атакувальної ланки в поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє портал Foot Mercato, лондонський клуб націлився на 20-річного талановитого нападника Монпельє Ельє Ваї.

В минулому сезоні французький футболіст відіграв 33 поєдинки на клубному рівні, в яких відзначився 19 голами та шістьма асистами.

Нагадаємо, що Арсеналу доведеться поборотись за талановитого футболіста з іншим представником Лондона — Челсі. В клубі це розуміють та готові до цього.