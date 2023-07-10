Англія

Лондонці хочуть підписати нападника.

Челсі розглядає різноманітні варіанти посилення складу в поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання Evening Standard, лондонський клуб хоче підписати нового нападника. Серед варіантів Душан Влахович з Ювентуса та Ельє Ваї з Монпельє.

Челсі вже підписав Крістофера Нкунку та Ніколаса Джексона, проте готовий ще підсилити напад, якщо Лукаку залишить клуб.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Арсенал, Тоттенгем та Боруссія Д цікавляться нападником Монпельє Ельє Ваї.