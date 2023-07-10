Лондонці хочуть підписати нападника.
Душан Влахович, getty images
10 липня 2023, 20:47
Челсі розглядає різноманітні варіанти посилення складу в поточне літнє трансферне вікно.
Як повідомляє видання Evening Standard, лондонський клуб хоче підписати нового нападника. Серед варіантів Душан Влахович з Ювентуса та Ельє Ваї з Монпельє.
Челсі вже підписав Крістофера Нкунку та Ніколаса Джексона, проте готовий ще підсилити напад, якщо Лукаку залишить клуб.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Арсенал, Тоттенгем та Боруссія Д цікавляться нападником Монпельє Ельє Ваї.