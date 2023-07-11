Переговори між лондонцями та Брайтоном щодо еквадорського хавбека тривають.
Мойзес Кайседо, getty images
11 липня 2023, 19:57
У поточне літнє трансферне вікно центральний півзахисник Мойзес Кайседо може змінити клубну прописку та перейти до лондонського Челсі, який вважається фаворитом у боротьбі за гравця.
21-річний еквадорець підтвердив, що хотів би приєднатися до табору "синіх".
"Це великий клуб, це правда. Дуже історична команда, і я не можу сказати "ні", тому що це дуже велика, історична, красива команда. Місто теж гарне", — сказав еквадорський хавбек про Челсі в коментарі для Марії Хосе Флорес.
Раніше повідомлялося, що Брайтон хоче виручити за Мойзеса Кайседо стільки, скільки Вест Гем за трансфер Деклана Райса в лондонський Арсенал.