Англія

Переговори між лондонцями та Брайтоном щодо еквадорського хавбека тривають.

У поточне літнє трансферне вікно центральний півзахисник Мойзес Кайседо може змінити клубну прописку та перейти до лондонського Челсі, який вважається фаворитом у боротьбі за гравця.

21-річний еквадорець підтвердив, що хотів би приєднатися до табору "синіх".

"Це великий клуб, це правда. Дуже історична команда, і я не можу сказати "ні", тому що це дуже велика, історична, красива команда. Місто теж гарне", — сказав еквадорський хавбек про Челсі в коментарі для Марії Хосе Флорес.

Раніше повідомлялося, що Брайтон хоче виручити за Мойзеса Кайседо стільки, скільки Вест Гем за трансфер Деклана Райса в лондонський Арсенал.