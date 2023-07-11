Англія

Аргентинський хавбек хоче, щоб його партнер з національної збірної став гравцем "синіх".

Напередодні у ЗМІ з'явилася інформація про те, що новий головний тренер лондонського Челсі Маурісіо Почеттіно хоче бачити нападника Роми Пауло Дібалу в своїй команді.

Центральний півзахисник "синіх" Енцо Фернандес прокоментував ці чутки щодо свого партнера з національної збірної Аргентини.

"Я надіслав текстове повідомлення Пауло Дібалі, щоб він перейшов до Челсі. Сподіваюся, він приїде до Лондона та приєднається до нас. Подивимось, що станеться", — цитує слова Енцо журналіст Фабріціо Романо із посиланням на ESPN Argentina.

Нагадаємо, раніше Пауло Дібала спростував усі трансферні чутки та заявив, що щасливий у Ромі.