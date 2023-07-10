Італія

Форвард спростував усі чутки довкола себе.

Аргентинський нападник Пауло Дібала останній футбольний рік провів у складі італійської Роми, де неначе настала відлига на тлі його непереконливих виступів за туринський Ювентус до цього.

У підсумку, 29-річний виконавець знову почав перебувати в полі зору провідних європейських клубів, а статус "срібного " призера Ліги Європи УЄФА додав йому чимало ваги на трансферному ринку.

Однак, як запевняє сам футболіст, наразі його думки пов’язані лише з одним клубом.

"Я втомився від постійних пошуків. Я вже заряджений на прийдешній сезон. Я радий залишитись в Ромі, бо в цьому клубі я щасливий.

Наскільки вірогідно, що я буду й надалі грати в Римі? Цілком реально, ми починаємо тренуватись завтра", — заявив аргентинський виконавець.

Дібала в цьому сезоні зіграв 38 матчів, забивши 18 голів та віддавши вісім гольових передач.