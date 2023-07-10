Форвард спростував усі чутки довкола себе.
Пауло Дібала, Getty Images
10 липня 2023, 08:05
Аргентинський нападник Пауло Дібала останній футбольний рік провів у складі італійської Роми, де неначе настала відлига на тлі його непереконливих виступів за туринський Ювентус до цього.
У підсумку, 29-річний виконавець знову почав перебувати в полі зору провідних європейських клубів, а статус "срібного " призера Ліги Європи УЄФА додав йому чимало ваги на трансферному ринку.
Однак, як запевняє сам футболіст, наразі його думки пов’язані лише з одним клубом.
"Я втомився від постійних пошуків. Я вже заряджений на прийдешній сезон. Я радий залишитись в Ромі, бо в цьому клубі я щасливий.
Наскільки вірогідно, що я буду й надалі грати в Римі? Цілком реально, ми починаємо тренуватись завтра", — заявив аргентинський виконавець.
Дібала в цьому сезоні зіграв 38 матчів, забивши 18 голів та віддавши вісім гольових передач.