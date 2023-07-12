Англія

Досвідчений захисник уже встиг стати культовим у клубі.

Англійський Брайтон за останній футбольний рік під керівництвом, спочатку, Грема Поттера, а потім — Роберто Де Дзербі, устиг наробити чимало галасу в Прем’єр-лізі й потрапив у підсумку до наступного розіграшу Ліги Європи УЄФА з шостої сходинки турнірної таблиці.

Оскільки "чайки" вперше в історії готуються до виступів у єврокубках, їм потрібно проводити відповідальну літню трансферну кампанію.

Разом із тим, Брайтон не забуває й про необхідність оновлювати контракти гравців, які вже мають неабияку роль у колективі.

Зокрема, центральний захисник Льюїс Данк, вихованець клубу, у свої 31 рік має за плечима більше 13 років виступів клубі з перервою на місячну оренду до Брістоль Сіті в сезоні-2013/14.

У досвідченого виконавця саме мав завершитись контракт наступного року, але він вирішив продовжити угоду з колективом Де Дзербі аж до 2026 року, про що "чайки" оголосили на своїх офіційних джерелах.

За сезон Данк провів 42 гри, у яких забивав двічі.