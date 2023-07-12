Англія

Цікавий шлях виконавця до Англії.

Французький півзахисник Ромен Февр останні пів року провів у складі Лор’яна на правах оренди з Ліона, після чого мусив повернутись до табору "ткачів".

Однак продовжувати виступи за "дітей" 24-річний виконавець не мав особливої можливості через бажання клубу оновлювати власний склад на тлі приходу нових великих інвесторів.

Рішенням за таких умов для самого Февра міг бути виключно пошук нового місця роботи, а його агенти в підсумку дійсно постарались із організацією трансферу.

Представники гравця домовились з англійським Брайтоном про перехід за 15 млн євро, але повноцінним гравцем "вишень" Ромен стане тільки через рік.

Спочатку він проведе сезон у черговій оренді в Лор’яні, і лише після цього перебереться на Британські острови.

У цьому сезоні на рахунку Февра п’ять голів та чотири гольові передачі в 27 матчах.