Англія

Черговий гравець, який міг підсилити лондонський клуб, але ті не зуміли втиснутись у строки.

Узимку 2022 року колумбійський нападник Луїс Діас за 47 млн євро перейшов зі складу португальського Порту до англійського Ліверпуля та одразу став невід’ємною складовою колективу Юргена Клоппа.

На жаль, через травму коліна на початку минулого сезону 26-річний виконавець тривалий час був змушений залишатись поза межами футбольного поля, але сподівається повноцінно повернутись до великої гри вже в прийдешній кампанії.

А тим часом британській пресі вдалось дізнатись про цікаву історію, яка передувала прибуттю Діаса на Енфілд.

Колумбійця міг заохотити до переходу лондонський Тоттенгем і навіть зробив ставку 44 млн євро першим серед претендентів, сподіваючись зійтись із Порту на позначці в максимум 54 млн євро.

"Дракони" відхилили мінімальну пропозицію "шпор", а поки ті думали над своїм наступним кроком, Ліверпуль утрутився в перемовини з сумою, що задовільнила вимоги португальського клубу.

Хоча насправді Юрген Клопп до цієї ситуації вважав Діаса своїм пріоритетним трансфером лише на літню трансферну кампанію того року.

Про цей епізод детальніше розповів батько Луїса Діаса.

"Тоттенгем був першим. Рома також перебувала в цьому процесі, але постійно залишалась у затінку. У підсумку, лондонці довго вагались і дозволили себе випередити Ліверпулю. Ті були швидшими за них і мій син був їм потрібен, от вони його й забрали до себе.

Було багато варіантів, але Луїс мріяв потрапити до Ліверпуля. Тому що Ліверпуль — елітна команда.

Після першої гри він сказав мені, що це колектив, який наполегливо працює й у якому він почуватиметься комфортно та матиме шанс зіграти з високоякісними гравцями", — заявив родич футболіста "червоних".

За останній рік Діас зіграв 21 матч, забив п’ять голів та віддав три гольові передачі.