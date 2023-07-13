Англія

Захисник прокоментував перехід до Евертона.

Нещодавно англійський Евертон оголосив про перехід у статусі вільного агента досвідченого захисника Ешлі Янга, який минулого сезону виступав у бірмінгемський Астон Віллі.

Після урочистого підписання контракту 38-річний виконавець дав своє перше інтерв’ю в якості гравця "ірисок".

"Я радий бути гравцем Евертона й приєднатися до цього великого клубу. Я не можу дочекатися початку сезону, і моменту, коли зможу вийти на поле Гудісон Парк. Це буде неймовірним відчуттям. Не терпиться вже почути за спиною пристрасних уболівальників клубу.

Шон Дайч був вирішальним фактором, чому я підписав цей контракт. Я знаю його особисто й знаю, яка в нього пристрасть і бажання перемагати. Його чесність, бажання наполегливо працювати та його жага до гри неперевершені.

Я знаю, що справи в Евертона йшли не надто добре останні пару сезонів, але амбіції менеджера, розмова з ним і те, що він хоче зробити, щоб змінити клуб, були ключовим фактором у моєму рішенні.

Інший фактор — це велич Евертона. Це величезний клуб, а база вболівальників — одна з найкращих. Мати позаду себе таку підтримку — це фантастична можливість. Я радий отримати можливість бути тут, і я просто хочу розпочати сезон прямо зараз", — заявив англійський виконавець.

За минулий футбольний рік Янг відіграв 32 матчі, забивши один гол.