Англія

Капітан Ліверпуля може попрацювати під керівництвом Стівена Джеррарда.

Центральний півзахисник та капітан Ліверпуля Джордан Гендерсон може найближчим часом вирушити до чемпіонату Саудівської Аравії.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, 33-річний англієць прийняв пропозицію Аль-Іттіфаку, який очолює легенда мерсисайдців Стівен Джеррард.

Відзначається, що саудівський клуб повністю погодив умови особистого контракту із гравцем, тож тепер представники Аль-Іттіфаку домовлятимуться з Ліверпулем щодо суми трансферу.

За інформацією джерела, сьогодні, 13 липня, між Гендерсоном та головним тренером "червоних" Юргеном Клоппом відбулася розмова, під час якої німецький спеціаліст дав "зелене світло" на цей трансфер.

У минулому сезоні Джордан Гендерсон провів за Ліверпуль 43 поєдинки, у яких він відзначився трьома результативними передачами.