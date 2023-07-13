Англія

Французький півзахисник проведе наступний сезон у Лізі 1.

Борнмут на своєму офіційному сайті оголосив про підписання крайнього півзахисника Ромена Февра, права на якого раніше належали Ліону.

24-річний француз приєднався до табору "вишень" на повноцінній основі, підпивши довгостроковий контракт.

За неофіційною інформацією, Борнмут заплатив за Февра 15 мільйонів євро, проте наступний сезон гравець проведе в оренді у Лорьяні, за який він виступав у другій половині минулої кампанії.

У минулому сезоні Ромен Февр зіграв 27 поєдинків за Ліон та Лорьян у всіх турнірах, у яких він забив п'ять голів та віддав чотири результативні передачі.